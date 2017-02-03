مصرع ثلاثة أطفال جراء انفجار قذيفة في مدينة حلب شمال سورية [03/فبراير/2017] دمشق – سبأ:

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم اليوم الجمعة جراء انفجار قذيفة صاروخية من مخلفات التنظيمات المسلحة في احد الاحياء بمدينة حلب شمال سورية .



ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب قوله "ان قذيفة صاروخية من مخلفات اعتداءات التنظيمات الإرهابية على المنشآت التعليمية في مدينة حلب انفجرت في حرم مدرسة ميسلون بحي ميسلون".



واضاف المصدر ان الانفجار وقع "أثناء وجود عدد من الأطفال كانوا يلعبون في المكان ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة رابع بجروح خطيرة".



وكانت طفلة في 12 يناير الماضي لقت مصرعها نتيجة انفجار عبوة متفجرة حي سليمان الحلبي في المدينة .

سبأ