ارتفاع معدل نمو الوظائف الأمريكية في يناير الماضي [03/فبراير/2017] واشنطن - سبأ:

أظهرت بيانات رسمية ارتفع معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية في يناير الماضي مع تسريع شركات البناء والتجزئة وتيرة التوظيف.



وذكرت وزارة العمل الأمريكية في بينات لها اليوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 227 ألف وظيفة الشهر الماضي مسجلا أكبر مكاسبه في أربعة أشهر.



وأشارت البيانات إلى أن معدل البطالة ارتفع 0.1 نقطة مئوية إلى 4.8 بالمائة وزادت الأجور بنسبة طفيفة.



وجرى تعديل بيانات نوفمبر وديسمبر بالخفض 39 ألف وظيفة عن التقديرات الأولية.



واوضحت البيانات أن نسبة المشاركة في القوة العاملة، أو نسبة الأمريكيين ممن هم في سن العمل ويشغلون وظائف أو على الأقل يبحثون عن وظيفة، 62.9 بالمائة في يناير وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر الماضي.

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