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آخر تحديث: الجمعة، 03 - فبراير - 2017 الساعة 11:03:25م
طيران العدوان يشن خمس غارات على العاصمة صنعاء
عاود طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم مساء اليوم شن غاراته الإجرامية على العاصمة صنعاء.وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف منطقة الحفا بمديرية السبعين بخمس غارات عنيفة.
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جمارك محافظة صنعاء يحقق أكثر من 520 مليون ريال خلال يناير الماضي
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يطمح فريق التقرير لإعتلاء الصدارة حينما يواجه فريق الحوار الصحفي غداً السبت في إفتتاح الجولة الخامسة والأخيرة لبطولة كأس الصمود الإعلامي لكرة القدم الخماسية المقامة حاليا بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بمشاركة خمس فرق..
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  اقتصاد
ارتفاع معدل نمو الوظائف الأمريكية في يناير الماضي
[03/فبراير/2017] واشنطن -  سبأ:
أظهرت بيانات رسمية ارتفع معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية  في يناير الماضي مع تسريع شركات البناء والتجزئة وتيرة التوظيف.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية في بينات لها اليوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 227 ألف وظيفة الشهر الماضي مسجلا أكبر مكاسبه في أربعة أشهر.

وأشارت البيانات إلى  أن معدل البطالة ارتفع 0.1 نقطة مئوية إلى 4.8 بالمائة وزادت الأجور بنسبة طفيفة.

وجرى تعديل بيانات نوفمبر وديسمبر  بالخفض 39 ألف وظيفة عن التقديرات الأولية.

واوضحت البيانات أن نسبة المشاركة في القوة العاملة، أو نسبة الأمريكيين ممن هم في سن العمل ويشغلون وظائف أو على الأقل يبحثون عن وظيفة، 62.9 بالمائة في يناير وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر الماضي.
سبأ
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