Tentative d'infiltration des mercenaires vers Al-Silo



TAIZ, 03 Fév. (SABA)-Les héros de l'armée et des comités populaires ont fait échoué une tentative des mercenaires de l'agression de s'infiltrer vers le district d'Al-Silo au gouvernorat de Taiz.





Une source militaire a indiqué à SABA, qu'un certain nombre des mercenaires ont été tués et blessés lors de la tentative.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé un kit militaire appartenant aux mercenaires, utilisant de l'artillerie, ajoutant que le kit a été brulé.

Elle a ajouté qu'on a détruit un véhicule militaire appartenant aux mercenaires à la zone d'Al-Tabah Al-Hamra'a au district de Makbanah.



AM



