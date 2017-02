Une tentative échouée des mercenaires de s'infiltrer vers les parties de Nihm



MARIB, 03 Fév. (SABA)-Les héros de l'armée et des comités populaires ont fait échoué une tentative des mercenaires de l'agression de s'infiltrer vers Kial Al-Riah et les monts d'Al-Qitab aux parties du district de Nihm.



Une source militaire a indiqué à SABA, qu'un certain nombre des mercenaires ont été blessés et tués lors de la tentative, qui a durée plusieurs heures et été soutenue par l'aviation de l'ennemi saoudienne.



AM



