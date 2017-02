L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Martyre et blessure de trois citoyens dans un raid lancé par l'aviation de l'ennemi contre Sourwah



MARIB, 03 Fév. (SABA)-Trois citoyens ont été martyrisés et tués dans un raid lancé par l'aviation de l'agression ciblant une voiture à la zone d'Al-Hajlan au district de Sourwah à Marib.





Une source a indiqué à SABA le martyre d'un citoyen et la blessure de deux autres grièvement lors d'un raid lancé par l'aviation de l'agression saoudienne aérienne contre une voiture dans la zone d'Al-Hajlan. . La source a souligné qu'on a transporté les blessés vers les hôpitaux de la capitale Sana'a pour le traitement.



