Blessure de quatre personnes et destruction de deux écoles dans des raids lancés par l'ennemi SA'ADA, 03 Fév. (SABA)- Quatre civils ont été blessés et deux écoles ont été détruits dans une série de raids lancés par l'aviation de l'agression saoudienne contre des diverses zones au gouvernorat de Saada.



Une source de sécurité à Saada a indiqué à SABA que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé trois raids contre Mouthalth Al-Madhah au district de Mounabih, ce qui a conduit à la destruction d'une voiture et à la blessure de quatre civils.



La source a souligné que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé deux raids contre une école au district d'Al-DHahir et quatre contre une autre école dans le district de Razih, ce qui a conduit à leur destruction, ainsi qu'un raid contre la maison d'un citoyen dans la même zone, ce qui a conduit à sa destruction.













