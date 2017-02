Al- Hodeidah : L'agression saoudienne cibla une station de pompage des eaux usées à la ville d'Al-Mina'a



AL-HODEIDAH, 03 Fév. (SABA)- La Corporation locale pour l'eau et l'assainissement du gouvernorat d'Al- Hodeidah a annoncé la cessation du travail dans la station de pompage des eaux usées de la ville d'AL-Mina'a, après avoir été ciblé dans des frappes aériennes lancées par l'aviation de l'agression saoudienne.



La corporation a confirmé qu'il s'agit d'un désastre environnemental possible, en raison du manque du pompages des eaux usées.



AM



