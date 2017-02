L'armée sécurise de nouveaux sites à Taiz



TAIZ, 03 Fév. (SABA) - L'armée et les comités populaires ont capturé jeudi et sécurisé de nouveaux sites et zones dans le gouvernorat de Taiz, a-t-elle indiqué une source militaire à SABA.



L'armée nationale a sécurisé des sites dans le district d'al-Ma'a fer et la route menant à la région de Hamir, ainsi que l'école d'al-Mafalis et d'autres sites dans la région de Haifan, a-t-elle indiqué le la source .



La source a dit que l'armée et les comités populaires ont capturé le souk d'al-Sair et un village dans le district d'al-Salu au même gouvernorat, causant de lourdes pertes parmi les rangs mercenaires.



AM



[03/فبراير/2017]ٍSABA