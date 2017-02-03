الأرصاد ينبه من كتلة هوائية باردة مصحوبة بغبار [03/فبراير/2017] صنعاء - سبأ:

نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المناطق الصحراوية وأجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية بأخذ الاحتياطات للوقاية من آثار كتلة هوائية باردة مصحوبة بغبار خلال الـ 24 ساعة القادمة خاصة المزارعين حفاظا على محاصيلهم.



كما نبه المركز في نشرته التحذيرية اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الأطفال وكبار السن بالمناطق المذكورة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة حفاظا على صحتهم.



ودعا المركز الوطني للأرصاد سائقي السيارات والمركبات إلى الحيطة والحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية.



وتوقع المركز استمرار نشاط الرياح السطحية المصاحبة للكتلة الهوائية الباردة المثيرة للأتربة والغبار ما يؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية وانخفاض في درجات الحرارة على المناطق الصحراوية وأجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

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