الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات متوالية خلال الساعات الماضية [03/فبراير/2017] صنعاء - سبأ:

حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات عديدة خلال الساعات الماضية في مختلف الجبهات.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان استهدفوا تجمعا للجيش السعودي بموقع قيادة آل حماد في نجران بعدد من قذائف المدفعية، كما استهدفت المدفعية تبة عامر في عليب بعدد من القذائف، وتم تفجير طقم عسكري بعبوة ناسفة ما أدى إلى مصرع من كان على متنه قبالة جبال عليب.



وأشار المصدر إلى قصف صاروخي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمع منافقي العدوان باتجاه منفذ البقع، فيما استهدفت المدفعية تجمع للجنود السعوديين في موقع الشرفة بعدد من القذائف



وفي جيزان أطلقت القوة الصاروخية صاروخ من نوع صمود محلي الصنع على معسكر 117، وقصفت مدفعية للجيش واللجان الشعبية على مواقع الشبكة والمدبرة والحوش وجنوب المعنق وتبة القمامة بالإضافة إلى استهداف تجمعا لمرتزقة العدوان في موقع الرمضة، وتفجير آلية عسكرية سعودية بعبوة ناسفة في موقع آل سعيد في بني مالك.



أما في عسير فأكد المصدر العسكري أنه تم استهداف تجمع لآليات وجنود سعوديين ومكان إقلاع طائرات الأباتشي في معسكر الحجل بصلية صواريخ كاتيوشا محققة إصابات مباشرة، بالإضافة إلى إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على معسكر الحاجر استهدفت تجمع للجنود والآليات ومهبط طيران الأباتشي، واستهداف معسكر زبنه بعدد من قذائف المدفعية.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ الصرخة 3 محلي الصنع على تجمعات المرتزقة بكرش في محافظة لحج، كما أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي موقعا قتلى وجرحى في صفوفهم، وقصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شمال الصحراء ذاتها.



وفي محافظة تعز أكد المصدر استعادة قرية وسوق الصيار في مديرية الصلو وتكبيد المرتزقة خسائر بشرية كبيرة ما أدى إلى حالة فرار وإحباط سادت صفوف المرتزقة بعد فشل زحوفهم وسحب جثث قتلاهم.



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان تمكنوا من تأمين مواقع جديدة في مديرية المعافر والخط الواصل إلى منطقة حمير انطلاقا من جبل الروي الاستراتيجي، كما استهدفوا طقم للمرتزقة بقذيفة مدفعية على متنه عدد منهم في منطقة المنصورة بمديرية الوازعية واشتعال النيران فيه.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية دحروا المرتزقة من مدرسة المفاليس ومواقع أخرى في منطقة حيفان، وكسروا زحف للمرتزقة في مناطق العنين وجبل المنعم بمديرية جبل حبشي، ودمروا آلية للمرتزقة في التبة الحمراء بمديرية مقبنة.



وبيّن المصدر العسكري أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف للمرتزقة شمال القتب وغرب المدفون في أطراف مديرية نهم ما أدى إلى مصرع وجرح أعداد كبيرة منهم، فيما تم تدمير مدرعة تابعة للمرتزقة بصاروخ مضاد للدروع شرق وادي ربيعه بمديرية صرواح محافظة مأرب، واستهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في العقبة بعدد من القذائف.

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