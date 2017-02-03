طيران ومرتزقة العدوان يواصلون جرائمهم خلال الساعات الماضية [03/فبراير/2017] صنعاء - سبأ:

تستمر جرائم العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته وطيرانه وسط صمت مطبق من المجتمع الدولي.



وواصل طيران العدوان ومرتزقته جرائمهم في مختلف المحافظات خلال الساعات الماضية حيث شهدت محافظة صعدة غارات عديدة استهدفت عدة مناطق والعديد من البنى التحتية.



ووفقا لمصدر عسكري أوضح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مديرية كتاف شهدت غارتين على منطقتي أم الرياح، فيما أصيب 3 مواطنين في غارة لطيران العدوان على الخط العام في مديرية منبه التي شهدت قصف مدفعي ونيران رشاشات سعودية على منطقة عوجبة.



وقال المصدر إن طيران العدوان شن غارتين على مدرسة والبة بمديرية الظاهر وأربع غارات على مدرسة عبدالله بن مسعود في مديرية رازح أدت إلى تدميرهما، بالإضافة إلى غارة على منزل مواطن في نفس المنطقة أدت إلى تدميره، وثلاث غارات على منطقة النظير بمديرية رازح.



وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان غارة على منطقة النعمانية في مديرية المصلوب ما أدى إلى نفوق عدد من المواشي، كما شن غارتين أخريين على المديرية ذاتها و3 غارات على مديرية المتون.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين و5 قنابل فوسفورية على منطقة العمري في محافظة تعز، وغارة على مدرسة السعيد بمدينة المخا، وثلاث غارات على مديرية موزع.



وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 5 غارات على وادي سُريم بمديرية حريب القراميش، فيما قصف المرتزقة منازل ومزارع المواطنين بذات المديرية، كما استشهد مواطن وجرح اثنين آخرين جراء استهداف طيران العدوان لسيارتهم في منطقة آل حجلان في مديرية صرواح التي شهدت غارة أخرى على منطقة المحجزة.



ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف المدفعية منازل المواطنين في قرية الأعبل والحزم وبني ربيح في مديرية حريب بمحافظة مأرب.



أما في محافظة الحديدة فاستشهاد مواطن وجرح اثنين آخرين في غارة لطيران العدوان على مدينة الحسينية في مديرية بيت الفقيه، كما شن طيران العدوان غارة على منطقة كيلو 16.



وأوضح المصدر العسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على مزارع الجر بمديرية عبس محافظة حجة، و3 غارات على مثلث ميدي والساحل وخمس غارات على مديرية حرض.



وقال المصدر إن طيران العدوان شن غارتين على منطقة القتب بمديرية نهم محافظة صنعاء، مشيراً إلى أن طيران الأباتشي استهدف منطقة الرمضة غرب الطوال في جيزان بعدد من الصواريخ.

سبأ