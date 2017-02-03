اسرائيل تعلن عن مخطط لبناء 2086 وحدة استيطانية جديدة في الضفة [03/فبراير/2017] القدس المحتلة - سبأ:

صادق وزير البناء والإسكان الإسرائيلي ، يوآف جالانت، اليوم ، على مخطط لبناء 2086 وحدة استيطانية ستضاف لعدة مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.



وبحسب المخطط ستوزع الوحدات الاستيطانية على عدة مستوطنات بالضفة الغربية، ففي مستوطنة /لفي منشه/ سيتم بناء 689 وحدة استيطانية، بينما ستقام في مستوطنة /آريه/ 630 وحدة، وفي مستوطنة /بيتار عيليت/ 660 وحدة استيطانية، كما سيتم بناء 99 وحدة في مستوطنة /كرني شومرون/.



إلى ذلك، قالت القناة الثانية الاسرائيلية إن قرار الوزير جاء بالتنسيق مع رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان.



وتأتي مصادقة جالانت على هذا المخطط بعد أيام من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية، ليصل مجموع ما تمت المصادقة عليه منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أكثر من 8 آلاف وحدة استيطانية معظمها في الضفة الغربية المحتلة.

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