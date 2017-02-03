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آخر تحديث: الجمعة، 03 - فبراير - 2017 الساعة 03:26:38م
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعبر عن بالغ قلقها على المدنيين جراء مواجهات المخا وذوباب
عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن بالغ قلقها إزاء محنة آلاف المدنيين اليمنيين الفارين أو العالقين في المواجهات العنيفة بين الأطراف المتحاربة في مدينتي المخا وذوباب الواقعتين على ساحل البحر الأحمر في محافظة تعز.
بوتين: الحل السياسي في الشرق الأوسط يساعد على إنهاء أزمة اللاجئين في أوروبا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التسوية السياسية في سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط تسهم في إنهاء أزمة الهجرة الحادة في أوروبا.
أكثر من نصف مليار ريال إيرادات جمارك البيضاء من ترسيم المركبات
بلغت الإيرادات الجمركية التي حققتها لجنة ترسيم المركبات بمحافظة البيضاء منذ بدء الحملة وحتى ختامها الماضيين 506 ملايين و256 ألف ريال.
الكاميرون تبلغ نهائي كأس أفريقيا لكرة القدم بعد فوزها على غانا
نجح المنتخب الكاميروني في بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا الجارية في الغابون, بعدما تجاوز نظيره الغاني (2-0), في نصف نهائي المسابقة.
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  اقتصاد
مؤشر نيكي الياباني يغلق على استقرار
[03/فبراير/2017] طوكيو - سبأ:
أغلق مؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم على استقرار في ختام تعاملات متقلبة اليوم مع ترقب المستثمرين صدور التقرير الشهري للوظائف الأمريكية والذي سيعطي دلائل على آفاق سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بينما سجلت أسهم البنوك أداءً متفوقًا بدعم من ارتفاع العوائد.

واستقر مؤشر نيكي القياسي دون تغيير يذكر ليغلق عند 18918.20 نقطة.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3 % إلى 1514.99 نقطة, بينما صعد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.2 %.
سبأ
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