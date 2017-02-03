مؤشر نيكي الياباني يغلق على استقرار [03/فبراير/2017] طوكيو - سبأ:

أغلق مؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم على استقرار في ختام تعاملات متقلبة اليوم مع ترقب المستثمرين صدور التقرير الشهري للوظائف الأمريكية والذي سيعطي دلائل على آفاق سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بينما سجلت أسهم البنوك أداءً متفوقًا بدعم من ارتفاع العوائد.



واستقر مؤشر نيكي القياسي دون تغيير يذكر ليغلق عند 18918.20 نقطة.



وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3 % إلى 1514.99 نقطة, بينما صعد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.2 %.

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