قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة /شقبا/ قرب رام الله [03/فبراير/2017] رام الله - سبأ:

قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم، باقتحام بلدة /شقبا/ قرب محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر أمنية أن 12 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال جابت مختلف أحياء البلدة، بتزامن مع نشر مجموعات مشاة أخرى في الأزقة، دون الابلاغ عن تنفيذ عمليات اعتقال حتى الان .



وفي تطور أمني أخر أطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية صباح اليوم نيرانها صوب مراكب الصيادين قبالة شواطئ بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.



وقال شهود عيان إن زوارق الاحتلال فتحت النار بشكل عشوائي ومتقطع باتجاه عدد من مراكب الصيادين في المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع أية إصابات.



وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل و"إسرائيل" برعايةٍ مصرية صيف العام الماضي.

سبأ