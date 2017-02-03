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آخر تحديث: الجمعة، 03 - فبراير - 2017 الساعة 03:26:38م
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عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن بالغ قلقها إزاء محنة آلاف المدنيين اليمنيين الفارين أو العالقين في المواجهات العنيفة بين الأطراف المتحاربة في مدينتي المخا وذوباب الواقعتين على ساحل البحر الأحمر في محافظة تعز.
بوتين: الحل السياسي في الشرق الأوسط يساعد على إنهاء أزمة اللاجئين في أوروبا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التسوية السياسية في سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط تسهم في إنهاء أزمة الهجرة الحادة في أوروبا.
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بوتين: الحل السياسي في الشرق الأوسط يساعد على إنهاء أزمة اللاجئين في أوروبا
[03/فبراير/2017] موسكو - سبأ:
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التسوية السياسية في سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط تسهم في إنهاء أزمة الهجرة الحادة في أوروبا.

وقال بوتين عقب محادثاته ، مع رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان "إن التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا ودول أخرى في الشرق الأوسط، وعودة الحياة الطبيعية في المنطقة بسرعة، يساهم بالتأكيد أيضا في إنهاء أزمة الهجرة الحادة في أوروبا كلها".

وأكد بوتين أنه بإمكان هنغاريا الحصول على الغاز الروسي عبر مشروع "التيار الشمالي 2"، أو عبر "التيار التركي"، مشيرا إلى أن القدرات التقنية لذلك متوفرة.

ولم يستبعد الرئيس الروسي عبور الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا في حال كان ذلك مجديا من الناحية الاقتصادية.
سبأ
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