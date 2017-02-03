استطلاع: أغلب الألمان ينظرون بشكل سلبي للسياسة الامريكية في ظل رئاسة ترامب [03/فبراير/2017]

برلين - سبأ:

أظهر استطلاع حديث للرأي أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، أضر بتقييم أداء سياسة بلاده في ألمانيا .



وكشف الاستطلاع ، الذي قامت به وكالة الأنباء الألمانية ، أن 71 بالمئة من المواطنين الألمان ينظرون حاليا بشكل سلبي، للسياسة التي تتبعها الولايات المتحدة في ظل رئاسة ترامب .



وأشار الاستطلاع إلى أن 39 بالمئة رأوا أن هناك شركات أمريكية يمكن أن تلحق بها أضرار اقتصادية نتيجة لسياسة ترامب، كما أنها تؤثر على قرارهم بشكل سلبي في شراء العلامات التجارية الأمريكية .



وفي المقابل، قال 49 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع " إنه ليس هناك أي تأثيرات بالنسبة لهم في هذا الشأن".



جدير بالذكر أن عدد المشاركين في الاستطلاع الذي تم إجراؤه عبر الإنترنت في الفترة بين 31 يناير الماضي و2 فبراير الجاري بلغ 2039 شخصا.

سبأ