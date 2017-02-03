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آخر تحديث: الجمعة، 03 - فبراير - 2017 الساعة 03:26:38م
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عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن بالغ قلقها إزاء محنة آلاف المدنيين اليمنيين الفارين أو العالقين في المواجهات العنيفة بين الأطراف المتحاربة في مدينتي المخا وذوباب الواقعتين على ساحل البحر الأحمر في محافظة تعز.
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  محلي
وفاة وإصابة 106 من مستخدمي الدراجات النارية في حوادث مرورية خلال يناير الماضي
[03/فبراير/2017] صنعاء - سبأ:
توفي 32 شخصاً وأصيب 74 آخرين من مستخدمي الدراجات النارية في حوادث سير وقعت في عدد من محافظات الجمهورية خلال شهر يناير الماضي.

 وأوضح مصدر بالإدارة العامة للمرور لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد الحوادث المرورية التي كانت الدراجات النارية طرفاً فيها خلال يناير الماضي بلغت 103 حوادث توزعت على 61 حادث صدام دراجات نارية مع سيارات و20 حادث انقلاب دراجات نارية و14 حادث صدام دراجات نارية مع بعضها و8 حوادث اصطدام دراجات نارية بأجسام ثابتة.

 وأشار المصدر إلى أن أسباب هذه الحوادث المرورية ترجع إلى السرعة الزائدة والإهمال والتجاوز الخاطئ, بالإضافة إلى عدم تقيد سائقي الدراجات النارية بالقوانين المرورية وآداب الطريق وأسباب أخرى.

 ودعا المصدر كافة السائقين ومستخدمي الطرق إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
سبأ
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