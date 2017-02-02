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العدوان يستهدف محطة ضخ مياه الصرف الصحي بمديرية الميناء بالحديدة
[02/فبراير/2017]
الحديدة -  سبأ :

 أعلنت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة عن توقف العمل في محطة الصرف الصحي بمديرية الميناء بعد استهدافها بغارتين جويتين من قبل طيران العدوان السعودي الامريكي ما تسبب في اخراجها عن الخدمة.

وذكرت المؤسسة في تقرير اولي ان طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف محطة الضخ لمياه الصرف الصحي بمنطقة الحي التجاري نتج عنها تدمير وحدة التوليد الكهربائي بقدرة 200 كيلو فولت امبير وطبلونات الضغط العالي ومحبس الاسكرين الرئيسي مع الانهيار الكامل لمباني المحطة وشبكة الكابلات ومعدات سحب الرمال وطبلون التغذية للصغط المنخفض 400 فولت.

وقال التقرير الذي تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان المحطة التي تم تدميرها تقع على مساحة 982 الف و962 متر مربع وتقدم خدمات الصرف الصحي لعدد 718 مبنى و835 اشتراك في الصرف الصحي ويستفيد منها 5 آلاف و 845 نسمة كما ترتبط بما يقارب 13الف و342 متر مربع من شبكة خطوط الصرف الصحي و 585 منهل.

واكدت المؤسسة انه وفي ظل خروج المحطة عن الخدمة فإن ذلك ينذر بكارثة بيئية نتيجة لعدم تصريف المياه العادمة خاصة وان المحطة تقع على عمق 9 متر تحت منسوب مياه البحر ، كما ان المدينة ساحلية ومنخفضة و يصعب التصريف بالجاذبية مما يهدد بتحول المدينة الى مستنقع من مياه الصرف الصحي وانتشار الامراض والاوبئة.

سبـأ
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