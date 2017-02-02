مصدر بالخارجية يؤكد رفض اليمن لأي محاولة لربط مواجهة العدوان بأي خلاف أمريكي سعودي مع إيران أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية رفض الجمهورية اليمنية رفضاً قاطعاً لأي محاولة ربط بين ما يقوم به الجيش والأمن واللجان الشعبية وأبناء القبائل في الدفاع عن الأراضي والكرامة اليمنية في وجه العدوان السعودي وحلفائه ومرتزقته، وبين أي خلاف أمريكي سعودي مع إيران.