[02/فبراير/2017]
الحديدة - سبأ :
ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة الجوانب المتعلقة بإنطلاق بطولة المحافظة التنشيطية للألعاب الرياضية المزمع إقامتها الأسبوع القادم.
وتطرق الإجتماع الذي ضم مدير مكتب الشباب والرياضة إسماعيل رباط ورؤساء فروع الإتحادات الرياضية بالمحافظة، إلى الظروف الإستثنائية التي ستقام خلالها البطولة وأهمية الإعداد الجيد لها.
وأقر الإجتماع تنظيم البطولة في ألعاب كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد والمصارعة والكاراتيه والكيك بوكسينج، تزامنا مع إجازة نصف العام الدراسي في مديريات الميناء والحوك والحالي.
ودعا الإجتماع إلى التعاون لإنجاح البطولة التي تهدف إلى صقل المواهب واكتشاف القدرات وبما يسهم في تفعيل الرياضية بالمحافظة.
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