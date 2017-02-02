محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإتحاد العام لاطفال اليمن يدين التحريض الإعلامي من قوى العدوان لاستهداف ميناء الحديدة صنعاء - سبأ :



أدان الإتحاد العام لاطفال اليمن التحريض الإعلامي من تحالف العدوان السعودي على ميناء الحديدة، والترويج لأخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة.



وعبر رئيس الاتحاد العام ﻻطفال اليمن مصطفى منصر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ عن استنكار أطفال اليمن الشديد لما يتعرض له ميناء الحديدة من تهديدات مستمرة وتحريض إعلام العدوان على ميناء يقوم بواجبه الإنساني في هذه المرحلة وممتثل للمنظومة الدولية لأمن الموانئ ومراقبين من الأمم المتحدة إضافة إلى حصار مفروض على حدود الميناء.



وأكد أن ميناء الحديدة يعتمد عليه 70 بالمائة من الشعب اليمني في وصول الغذاء والدواء في ظل الحصار الجائر.. وقال" إن التحريض على استهداف ميناء الحديدة يعد مخالفة لجميع الاتفاقيات الدولية للموانئ المدنية وكذا اتفاقيات جنيف كون ذلك جريمة حرب بحق الإنسانية والشعب اليمني".



وحمل منصر، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مسؤولية ما يتعرض له ميناء الحديدة من تهديد بالاستهداف من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.. داعيا إلى ضرورة العمل على تقديم الضمانات الدولية التي تمنع ذلك ورفع الحصار المفروض على الميناء بما يمكنه من القيام بدوره في تلبية متطلبات الشعب اليمني من الغذاء والدواء.

سبـأ [02/فبراير/2017]سبـأ