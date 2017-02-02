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آخر تحديث: الخميس، 02 - فبراير - 2017 الساعة 11:39:46م
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وزير الشباب يفتتح مركز الظرافي لتدريب وتأهيل الشباب بأمانة العاصمة
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وزير الشباب يفتتح مركز الظرافي لتدريب وتأهيل الشباب بأمانة العاصمة
[02/فبراير/2017]
صنعاء - سبأ :

افتتح وزير الشباب والرياضة حسن زيد اليوم بصنعاء مركز الظرافي لتدريب وتأهيل الشباب في إطار المراكز الشبابية التابعة لقطاع الشباب بالوزارة.

وفي الإفتتاح أكد وزير الشباب توجه الوزارة للإهتمام بالمراكز الشبابية التي تسهم في تعزيز وتنمية قدرات الشباب في مختلف المجالات وتساعدهم على التطور والتقدم في مختلف المجالات .

وشدد على ضرورة أن تكون مخرجات المركز وظيفية وعملية تزيد من قدرات الشباب والشابات .. لافتا إلى أهمية أن يقدم هذا المركز نموذج كبير يتم العمل من خلاله في مختلف المراكز الشبابية.

ولفت الوزير زيد إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها شباب اليمن جراء العدوان الذي يستهدف كافة أبناء اليمن ومقدرات الشعب وبنيته التحتية .

وكانت مديرة المركز خديجة شرف الدين، استعرضت أنشطة المركز وبرامجه وأهدافه والسبل الكفيلة بتنفيذها بدعم وزارة الشباب والرياضة .

حضر التدشين وكيل وزارة الشباب لقطاع الشباب عبد الرحمن الحسني .

سبـأ
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