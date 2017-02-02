محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بنجران وجيزان وعسير نجران - سبأ :



قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقة العدوان اليوم، فيما تم تدمير آلية عسكرية بقصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية إستهدف عدد من تجمعات ومواقع العدو السعودي بنجران وجيزان وعسير.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية دمرت طقم عسكري بعبوة ناسفة قبالة جبال عليب بنجران ومصرع من كان على متنه.



وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش واللجان الشعبية دكت مواقع العدو السعودي وتجمعاته العسكرية في الشرفة وتبة عامر وقيادة أل حماد بالعديد من القذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا محققة إصابات مباشرة .



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع الرمضة بجيزان، فيما دكت ايضاً مواقع الشبكة والمدبرة والحوش وجنوب المعنق وتبة القمامة بعدد من القذائف كبدت العدو خسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى إطلاق صاروخ زلزال 1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا على معسكر الحاجر استهدفت تجمع للجنود والآليات ومهبط طيران الأباتشي بعسير.

سبـأ [02/فبراير/2017]سبـأ