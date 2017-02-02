محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء مدينة حجة يسيرًون قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية





سيًر أبناء مدينة حجة اليوم قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات للدفاع عن الوطن ضد الغزاة والمعتدين.



وأوضح منسق القافلة عصام الوزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القافلة التي تتضمن مواد غذائية ومبالغ مالية، تعبر عن تقدير أبناء حجة للبطولات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والشرف دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.



وأشار إلى أهمية وقوف الجميع صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان والتصدي للغزاة والمرتزقة .



وأكد الوزان أن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة .. مثمنا جهود كل من ساهم وتعاون في إعداد القافلة الغذائية.

سبأ [02/فبراير/2017] حجة - سبأ:سبأ