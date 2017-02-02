عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصحة العالمية: تراجع فيروس زيكا في أمريكا اللاتينية لكن لابد من الحذر





أكدت منظمة الصحة العالمية أن البرازيل ودول أمريكا اللاتينية تسجل أعدادا من الإصابات بفيروس (زيكا) أقل من العام الماضي لكن على جميع الدول توخي الحذر من الفيروس الذي يمكن أن يسبب عيوبا خلقية لدى المواليد.



وقال مسئول ملف فيروس (زيكا) بمنظمة الصحة العالمية إيان كلارك في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام اليوم الخميس "انتشار زيكا يتراجع خاصة في الأمريكتين".. مضيفاً إن السبب في تراجع معدلات الإصابة غير واضح.



وتابع كلارك قائلاً "كان من المتوقع أن نشهد موجة ثانية في البرازيل بكل تأكيد لكن هذا لم يحدث. ولا نعتقد أن هذا يرجع إلى تقصير من جانبنا.. هناك الكثير من جهود المراقبة".



وأكد أنه لابد من إجراء المزيد من الأبحاث في موضوعات منها ما إذا كانت أصبحت هناك "مناعة طبيعية" نتيجة التعرض السابق للفيروس.



وانتشر الفيروس الذي يحمله البعوض في أكثر من 60 دولة ومنطقة منذ اكتشافه في البرازيل عام 2015م وهو ما أثار القلق بشأن قدرته على التسبب في صغر حجم الجمجمة بين حديثي الولادة بالإضافة إلى متلازمة جيلان باريه.



وحلت يوم أمس الأربعاء الذكرى الأولى لإعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس (زيكا) يمثل حالة طوارئ عالمية.. وألغت هذا التصنيف في نوفمبر مع الإبقاء على تحذيراتها للنساء الحوامل والمسافرين.



وحتى الآن أبلغت 29 دولة عن مولد آلاف الرضع المصابين بصغر حجم الرأس المرتبط بالإصابة بزيكا.. ويسبب الفيروس صغر حجم الجمجمة وهو ما يدل عادة على توقف نمو المخ.



وينبغي بذل جهود على الأمد الطويل على غرار تلك الخاصة بأمراض معدية أخرى مثل الملاريا وحمى الدنج.



وقال كلارك "يجب أن نتوقع أن نشهد حالات تفش.. رأيناها في سنغافورة وسنراها ثانية".

سبأ [02/فبراير/2017] جنيف- سبأ:سبأ