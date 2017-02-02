إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق نابلس وزوارقه تستهدف الصيادين في بحر غزة [02/فبراير/2017] رام الله - سبأ:

أصيب ثلاثة فتية فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قرب مفترق عزموط سالم دير الحطب شرق مدينة نابلس.. فيما استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين ومراكبهم في بحر شمال قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني القول: إن الفتية الثلاثة المصابين تتروح أعمارهم من 15 حتى 17 عاما، أصيبوا بجروح مختلفة في الفخذ والقدم.



ونقلت سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني الإصابات التي وصفتها بالمتوسطة إلى مستشفى رفيديا للعلاج.



وذكرت الوكالة أن زوارق الاحتلال استهدفت بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين ومراكبهم في بحر شمال قطاع غزة، دون أن تسجل أية إصابات.

سبأ