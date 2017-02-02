تكليف لجنة للرقابة على المواد الغذائية والأسعار بمديرية الظهار بإب [02/فبراير/2017] إب - سبأ:

كلفت السلطة المحلية بمديرية الظهار بإب لجنة من المجلس وفرع مكتب الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وقسم صحة البيئة للنزول إلى المحال التجارية والأفران ومحطات الغاز والبترول ومعالجة المياه للإطلاع على الإلتزام بالأوزان والأسعار وإشهارها.



وأوضح أمين عام المجلس المحلي بالمديرية عبد الله الخولاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة ستقوم بالرقابة والتفتيش على المواد الغذائية وضبط المخالفات في الأسعار والأوزان.



وأشار إلى حرص المجلس المحلي على متابعة الرقابة على المواد الغذائية وحماية المستهلك من المواد منتهية الصلاحية أو التلاعب بالأوزان والأسعار.

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