انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح وسط عدم تيقن بشأن الفائدة [02/فبراير/2017] نيويورك - سبأ:

انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس مقتفية أثر الدولار بعد أن خلا بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من إشارة واضحة إلى رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم رغم الصورة الإيجابية التي رسمها البنك المركزي للاقتصاد.



وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 42.96 نقطة بما يعادل 0.22 في المائة إلى 19847.98 نقطة.



وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.21 نقطة أو 0.18 في المائة ليسجل 2275.34 نقطة.



ونزل المؤشر ناسداك المجمع 15.24 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 5627.42 نقطة.

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