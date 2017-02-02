محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إحتفال بتخرج الدفعة الأولى من حملة دبلوم الدراسات السكانية بالحديدة







احتفل مكتب الصحة العامة والمعهد العالي للعلوم الصحية بالحديدة اليوم بتخرج الدفعة الأولى 32طالبا وطالبة من حملة الدبلوم في مجال الدراسات السكانية ضمن برنامج الصحة الإنجابية والسكان الممول من الإتحاد الاوروبي.



وفي الحفل أشار محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج إلى أهمية إنشاء فرع للمجلس الوطني للسكان بالمحافظة لمتابعة التغير السكاني في المديريات.



ولفت إلى أهمية تخرج هذه الكوكبة من الطلاب والطالبات الذين سيلبون إحتياجات قطاع الصحة بالمحافظة والجهاز المركزي للإحصاء في هذا التخصص والذي سيسهم في تحسين العمل النوعي من خلال تطوير طرق وإدارة الخدمات الصحية.



فيما أكد أمين عام المجلس الوطني للسكان الدكتور أحمد علي بورجي أن مخرجات المعهد العالي للعلوم الصحية في مجال الدراسات السكانية سيكون له دور في وضع الدراسات السكانية العلمية من خلال هذه المخرجات القادرة على التعامل مع الوضع السكاني.



فيما اعتبر مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن جارالله أن هذا التخصص سيعمل على إستدامة التنمية الصحية في مجال الخدمات على أسس علمية مبنية على إحتياجات السكان.



وفي الحفل الذي حضره وكيل المحافظة هاشم العزعزي ونائب مدير مكتب الصحة الدكتور محمد قطقط ومنسق برنامج الصحة الإنجابية والسكان بالمحافظة يحيى الجنيد، أشار مدير المعهد العالي للعلوم الصحية الدكتور عبده قاسم النهاري وعن الخريجين حسن القديمي إلى أن مخرجات هذا الدبلوم ستعمل على تعزيز مهارات الكادر الإداري الصحي في مجال الدراسات السكانية وتحسين مهارات التخطيط السكاني.



وفي ختام الحفل كرم المحافظ وأمين عام المجلس الوطني للسكان ووكيل المحافظة ومدير مكتب الصحة، الخريجين والخريجات بالشهادات التقديرية وكذا المساهمين في إنجاح البرنامج من مكتب الصحة والمعهد العالي للعلوم الصحية.

سبأ [02/فبراير/2017] الحديدة - سبأ:سبأ