ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 02 - فبراير - 2017 الساعة 11:39:46م
مصدر بالخارجية يؤكد رفض اليمن لأي محاولة لربط مواجهة العدوان بأي خلاف أمريكي سعودي مع إيران
أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية رفض الجمهورية اليمنية رفضاً قاطعاً لأي محاولة ربط بين ما يقوم به الجيش والأمن واللجان الشعبية وأبناء القبائل في الدفاع عن الأراضي والكرامة اليمنية في وجه العدوان السعودي وحلفائه ومرتزقته، وبين أي خلاف أمريكي سعودي مع إيران.
الأمم المتحدة : قرار ترامب حظر السفر غير قانوني
أكد خبراء للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الأربعاء أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة يتعارض مع القانون الدولي وقد يؤدي إلى أن يتعرض أشخاص منعوا من اللجوء للتعذيب بعد إرسالهم إلى بلدانهم.
أكثر من نصف مليار ريال إيرادات جمارك البيضاء من ترسيم المركبات
بلغت الإيرادات الجمركية التي حققتها لجنة ترسيم المركبات بمحافظة البيضاء منذ بدء الحملة وحتى ختامها الماضيين 506 ملايين و256 ألف ريال.
الصبري و4 فرسان يتأهلون عن الكلية الحربية للمرحلة الثانية لدوري التقاط الأوتاد
أحرز الفارس بلال الصبري المركز الأول في التصفيات النهائية لفريق الكلية الحربية المؤهلة للمرحلة الثانية لدوري الفروسية في التقاط الأوتاد بحصده 174 نقطة.
آخر الأخبار:
العدوان يستهدف محطة ضخ مياه الصرف الصحي بمديرية الميناء بالحديدة
مناقشة إقامة بطولة رياضية تنشيطية بمديريات الحالي والحوك والميناء بالحديدة
الإتحاد العام لاطفال اليمن يدين التحريض الإعلامي من قوى العدوان لاستهداف ميناء الحديدة
وزير الشباب يفتتح مركز الظرافي لتدريب وتأهيل الشباب بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إحتفال بتخرج الدفعة الأولى من حملة دبلوم الدراسات السكانية بالحديدة
[02/فبراير/2017] الحديدة - سبأ:



احتفل مكتب الصحة العامة والمعهد العالي للعلوم الصحية بالحديدة اليوم بتخرج الدفعة الأولى 32طالبا وطالبة من حملة الدبلوم في مجال الدراسات السكانية ضمن برنامج الصحة الإنجابية والسكان الممول من الإتحاد الاوروبي.

وفي الحفل أشار محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج إلى أهمية إنشاء فرع للمجلس الوطني للسكان بالمحافظة لمتابعة التغير السكاني في المديريات.

ولفت إلى أهمية تخرج هذه الكوكبة من الطلاب والطالبات الذين سيلبون إحتياجات قطاع الصحة بالمحافظة والجهاز المركزي للإحصاء في هذا التخصص والذي سيسهم في تحسين العمل النوعي من خلال تطوير طرق وإدارة الخدمات الصحية.

فيما أكد أمين عام المجلس الوطني للسكان الدكتور أحمد علي بورجي أن مخرجات المعهد العالي للعلوم الصحية في مجال الدراسات السكانية سيكون له دور في وضع الدراسات السكانية العلمية من خلال هذه المخرجات القادرة على التعامل مع الوضع السكاني.

فيما اعتبر مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن جارالله أن هذا التخصص سيعمل على إستدامة التنمية الصحية في مجال الخدمات على أسس علمية مبنية على إحتياجات السكان.

وفي الحفل الذي حضره وكيل المحافظة هاشم العزعزي ونائب مدير مكتب الصحة الدكتور محمد قطقط ومنسق برنامج الصحة الإنجابية والسكان بالمحافظة يحيى الجنيد، أشار مدير المعهد العالي للعلوم الصحية الدكتور عبده قاسم النهاري وعن الخريجين حسن القديمي إلى أن مخرجات هذا الدبلوم ستعمل على تعزيز مهارات الكادر الإداري الصحي في مجال الدراسات السكانية وتحسين مهارات التخطيط السكاني.

وفي ختام الحفل كرم المحافظ وأمين عام المجلس الوطني للسكان ووكيل المحافظة ومدير مكتب الصحة، الخريجين والخريجات بالشهادات التقديرية وكذا المساهمين في إنجاح البرنامج من مكتب الصحة والمعهد العالي للعلوم الصحية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
العدوان يستهدف محطة ضخ مياه الصرف الصحي بمديرية الميناء بالحديدة
مناقشة إقامة بطولة رياضية تنشيطية بمديريات الحالي والحوك والميناء بالحديدة
الإتحاد العام لاطفال اليمن يدين التحريض الإعلامي من قوى العدوان لاستهداف ميناء الحديدة
وزير الشباب يفتتح مركز الظرافي لتدريب وتأهيل الشباب بأمانة العاصمة
مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بنجران وجيزان وعسير
مصدر بالخارجية يؤكد رفض اليمن لأي محاولة لربط مواجهة العدوان بأي خلاف أمريكي سعودي مع إيران
أبناء مدينة حجة يسيرًون قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية
مؤسسة الشرق الأوسط تدين التحريض الإعلامي من قوى العدوان لاستهداف ميناء الحديدة
تكليف لجنة للرقابة على المواد الغذائية والأسعار بمديرية الظهار بإب
إطلاق صاروخ الصرخة 3 على تجمعات مرتزقة العدوان بكرش محافظة لحج
العدوان السعودي على اليمن
العدوان يستهدف محطة ضخ مياه الصرف الصحي بمديرية الميناء بالحديدة
[02/فبراير/2017]
الإتحاد العام لاطفال اليمن يدين التحريض الإعلامي من قوى العدوان لاستهداف ميناء الحديدة
[02/فبراير/2017]
مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بنجران وجيزان وعسير
[02/فبراير/2017]
مؤسسة الشرق الأوسط تدين التحريض الإعلامي من قوى العدوان لاستهداف ميناء الحديدة
[02/فبراير/2017]
وزارة حقوق الإنسان تدين إستمرار  طيران العدوان في إستهداف النساء والأطفال 
[02/فبراير/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by