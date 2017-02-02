اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الفاو: مؤشر أسعار الغذاء العالمي يسجل أعلى مستوى له خلال عامين





أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي سجل في يناير الماضي أعلى مستوى له خلال عامين بزيادة بلغت 4ر16 في المائة مقارنة بيناير من العام الماضي.



وقالت المنظمة الدولية في بيان نشرته اليوم الخميس على موقعها الالكتروني: إن مؤشر أسعار السكر ارتفع بنسبة 9ر9 في المائة مدفوعا بتوقعات ضيق العرض الذي طال أمده في البرازيل والهند وتايلاند.



وأشارت الى أن مؤشر اسعار الحبوب ارتفع بنسبة 4ر3 في المائة ليصل إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر فيما ارتفعت اسعار الزيوت 8ر1 في المائة.

سبأ [02/فبراير/2017] روما- سبأ:سبأ