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آخر تحديث: الخميس، 02 - فبراير - 2017 الساعة 11:39:46م
مصدر بالخارجية يؤكد رفض اليمن لأي محاولة لربط مواجهة العدوان بأي خلاف أمريكي سعودي مع إيران
أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية رفض الجمهورية اليمنية رفضاً قاطعاً لأي محاولة ربط بين ما يقوم به الجيش والأمن واللجان الشعبية وأبناء القبائل في الدفاع عن الأراضي والكرامة اليمنية في وجه العدوان السعودي وحلفائه ومرتزقته، وبين أي خلاف أمريكي سعودي مع إيران.
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أكد خبراء للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الأربعاء أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة يتعارض مع القانون الدولي وقد يؤدي إلى أن يتعرض أشخاص منعوا من اللجوء للتعذيب بعد إرسالهم إلى بلدانهم.
أكثر من نصف مليار ريال إيرادات جمارك البيضاء من ترسيم المركبات
بلغت الإيرادات الجمركية التي حققتها لجنة ترسيم المركبات بمحافظة البيضاء منذ بدء الحملة وحتى ختامها الماضيين 506 ملايين و256 ألف ريال.
الصبري و4 فرسان يتأهلون عن الكلية الحربية للمرحلة الثانية لدوري التقاط الأوتاد
أحرز الفارس بلال الصبري المركز الأول في التصفيات النهائية لفريق الكلية الحربية المؤهلة للمرحلة الثانية لدوري الفروسية في التقاط الأوتاد بحصده 174 نقطة.
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  اقتصاد
الفاو: مؤشر أسعار الغذاء العالمي يسجل أعلى مستوى له خلال عامين
[02/فبراير/2017] روما- سبأ:


أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي سجل في يناير الماضي أعلى مستوى له خلال عامين بزيادة بلغت 4ر16 في المائة مقارنة بيناير من العام الماضي.

وقالت المنظمة الدولية في بيان نشرته اليوم الخميس على موقعها الالكتروني: إن مؤشر أسعار السكر ارتفع بنسبة 9ر9 في المائة مدفوعا بتوقعات ضيق العرض الذي طال أمده في البرازيل والهند وتايلاند.

وأشارت الى أن مؤشر اسعار الحبوب ارتفع بنسبة 4ر3 في المائة ليصل إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر فيما ارتفعت اسعار الزيوت 8ر1 في المائة.

سبأ
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