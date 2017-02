Destruction d'un véhicule militaire des mercenaires à Sourwah [02/فبراير/2017]



MARIB, 02 Fév. (SABA) – L’armée et les forces populaires ont pu ce jeudi dans le district de Sourwah à Marib, détruire un véhicule militaire des mercenaires et ont tué ceux qui ont été à bord du véhicule, une source militaire a déclarée à SABA.



La source a expliqué que l'armée et les forces populaires avaient ciblé le mécanisme militaire par un missile téléguidé laissant des morts et des blessés dans les rangs des mercenaires.



ZA





SABA