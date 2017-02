L'aviation saoudienne poursuit ses raids contre les citoyens [02/فبراير/2017]



GOUVERNORATS, 02 Fév. (SABA) – L'aviation de l'agression saoudo-US a poursuivi ses raids aériens contre les citoyens et leurs biens publics et privés dans plusieurs provinces au cours des dernières heures.



Dans une déclaration faite a SABA, une source militaire a expliqué que quatre citoyens civils ont été tués à la suite des frappes aériennes menées contre le district de Khokha et la station de l'Eau au district de Bajel dans la province d'Hodeïda.



Quatre autres civils dont deux enfants ont été tués en raison d'un raid aérien contre la zone de Sanna sud-ouest de la capitale Sana 'a, la source a-t-elle ajouté.



Dans la province d'Hodeïda à l'ouest du pays, les chasseurs de l'agression saoudo-américaine avaient mené neuf raids aériens contre la zone d'Al-Erj au district d'Assaleef et quatre autres sur le district de Bait-Al-Faqeeh la source a-t-elle dit, affirmant que six raids aériens avaient frappé l’Aéroport d'Hodeïda et sept frappes contre la localité de Kilo 16 au district d'Al-Hali.





Les avions de chasse avaient également lancé seize raids aériens contre le district de Ketaf dans la province de Sa 'ada, le fonctionnaire militaire a indiqué.



Dans la province de Taïz, et surtout dans le district de Mokha, la source a affirmé que les avions de combat avaient mené cinq raids aériens contre le mont de Narre et trois autres sur le mont d'Houzan.





