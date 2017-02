Ciblage des sites des soldats saoudiens [02/فبراير/2017]



SANA'A, 02 Fév.(SABA) – L'armée et les comités populaires ont continué à cibler les sites des soldats saoudiens et de leurs mercenaires dans des différents fronts au cours des dernières heures.



Une source militaire a indiqué à SABA que l'artillerie de l'armee avait visé un rassemblement des soldats saoudiens au site de Soudanah et celui d'Abassah dans la localité de Najran.



L'armée et les comités populaires avaient pris d'assaut du centre militaire Al-Mukren ce qui conduit à la mort de son gardien et la destruction de cinq véhicules militaires en plus à l'explosion d'un dépôt d'armes, la source a-t-elle ajouté.



En outre, l'armée et les force populaires avaient déjoué une tentative de progression vers la "Colline blanche" et Al-Houaimi à Karesh dans la province de Lahjj, la source a-t-elle affirmé, soulignant qu'un véhicule militaire des mercenaires a été détruit au cours des affrontements.





ZA







SABA