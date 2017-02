Ciblage des rassemblements des mercenaires de l'agression



TAIZ, 02 Fév. (SABA)-L'armée et les comités populaires ont ciblé un rassemblements des mercenaires de l'agression saoudienne au district d'Al-Waza'aiah au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, que les héros de l'armée et des comités populaires a ciblé un rassemblement des véhicules des mercenaires de l'agression saoudienne à la zone de Bourj Al-Falihiah au district d'Al-Waz'aia'ah, faisant des morts et blessés parmi leurs rangs, ajoutant qu'une ambulance s'est participée au lieu.



AM



[02/فبراير/2017]SABA