L'artillerie de l'armée et des comités populaires cible des sites de l'ennemi et ses fortifications

TAIZ, 02 Fév. (SABA)-L'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé des rassemblements et des fortifications de l'ennemi saoudien au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les comités populaire ont bombardé les rassemblements et les fortifications de l'ennemi à la vallée de Salah, d'Al-Moukalkal, d'Al-Damghah et d'Al-Kindi à Taiz.



Elle a indiqué que l'artillerie de l'armée et des comités populaire ont ciblé des sites de l'ennemi à la zone de Tha'abat, faisant de grands pertes parmi les rangs de l'ennemi.



