Discussion des aspects de coopération entre le Ministère des Droits de l'Homme et le PNUD [01/فبراير/2017]



SANA'A, 01 Fév. (SABA)- La Ministre des Droits de l'Homme, Alia Faisal Abdul Latif a reçu ce mercredi à Sana'a, M. Auke Lootsma, directeur du Bureau de pays, PNUD au Yémen.



La réunion a examiné les aspects de la coopération et la coordination des efforts dans les aspects humanitaires et les droits de l'homme.





Lors de la réunion, le ministre a salué les efforts du bureau du PNUD au Yémen au cours de la période écoulée, confirmant la volonté du ministère de préparer un projet pour permettre aux jeunes de faire la paix et de rétablir la stratégie nationale pour les droits de l'homme, conformément aux exigences des circonstances au Yémen, en particulier à la lumière de l'agression saoudo-américaine.



La Ministre des droits de l'homme a souligné l'importance de l'intégration du genre dans les questions de développement et des droits de l'homme, indiquant que les femmes sont la principale affectée par l'agression.



Pour sa part, le Directeur du PUND a examiné les aspects de coopération dans le domaine des droits de l'homme au cours de la dernière période, soulignant que le PUND prépare un programme sur les droits de l'homme, à la suite de la fin de l'agression et de rétablir la paix au Yémen.



AS/AS



SABA