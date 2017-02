L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Mercenaires tués et blessés lors d'une offensives d’envergure avortée













LAHJJ, 01 Fév. (SABA) – L'armée et les comités populaires ont avorté mercredi une offensive d’envergure des mercenaires de l'agression saoudo-US vers la région de Karesh dans la province de Lahjj.







Une source militaire a rapporté à (SABA) que l'armée et les comités populaires ont repoussé une offensive d'avancement de mercenaires vers al-Tabat al-Baidhaa, faisant plusieurs morts et blessés parmi leurs rangs.







Saba [01/فبراير/2017]Saba