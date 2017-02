Médecins du monde français soutient un hôpital rural à al-Haymah







SANA'A, 01 Fév. (SABA) – Le directeur du Bureau de santé à Sana'a, Khaled al-Muntasser s'est réuni mercredi à Sana'a avec le représenté de l'association française " Médecins du monde" .





Lors de la réunion, ils ont discuté de la possibilité de soutenir l'hôpital rural al-Err et un certain nombre de installations de santé au district d'al-Haymah al-Dakheliya.





al-Muntasser a salué le rôle de l'organisation soutenant le secteur de santé au district et province.



Pour sa part, le représenté de l'organisation française la disponibilité de l'organisation à fournir les médicaments et les appareils médicales, en plus de fournir le soutien financé.





[01/فبراير/2017]Saba