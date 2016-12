Destruction des deux véhicules des mercenaire à Sourwah



MARIB, 29 Déc. (SABA)-L'armée et les comités populaires ont réussi à la destruction de deux véhicules appartenant aux mercenaires de l'agression saoudienne et leur équipage a été tué au district de Sourwah au gouvernorat de Marib.



Une source militaire a confirmé à SABA, qu'il s'agit d'un véhicule de type BMB et d'un kit militaire appartenant aux mercenaires, ajoutant que les deux véhicules ont été détruits via une roquette, qui a ciblé leur rassemblements au sommet d'Al-Matar à la vallée d'Al-Rabia'ah au district de Sourwah.



