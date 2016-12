Aviation de l'agression saoudienne lance des raids contre le gouvernorat de Sana'a



SANA'A, 29 Déc. (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé une série de raids contre les diverses zones au gouvernorat de Sana'a.



Selon une source de sécurité au gouvernorat, l'aviation de l'agression a lancé une série de raids contre les divers districts de Sanhan, de Bani Matar et d'Al-Haimah Al-Kharijiah, causant de grands dégâts aux biens publics et privés des citoyens .



AM



[29/ديسمبر/2016]ٍِSABA