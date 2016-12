TAIZ: L'artillerie bombarde des rassemblements de l'agression saoudienne

TAIZ, 29 Déc. (SABA)- L'artillerie de l'armée et des comités populaires a pilonné des rassemblements des mercenaires au district de Dhoubab au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA que le bombardement a ciblé des rassemblements de mercenaires de l'agression saoudienne, ce qui a conduit à la chute d'un certain nombre de morts et de blessés parmi leurs rangs.



La source a souligné que les ambulances se sont précipitées à l'endroit ciblé.



AM



[29/ديسمبر/2016]ٍSABA