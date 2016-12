Le Conseil politique et le gouvernement confirment la position positive de toute initiative de la paix globale [28/ديسمبر/2016]



SANA'A, 28 Déc. (SABA)- Le Président du Conseil politique suprême, Saleh al-Sammad a rencontré aujourd'hui à Sana'a, le chef du gouvernement de salut national, Dr Abdul Aziz Bin Habtoor.



La réunion a porté sur un certain nombre de développements sur la scène politique, y compris le présumé dans un certain nombre de médias au sujet des consultations prochaines à un moment où les tentatives d'avancer des forces de l'agression et de mobiliser ses mercenaires se multiplient dans un certain nombre de fronts de guerre.



La réunion a confirmé la position positive et dur du Conseil politique suprême et du gouvernement de salut national vers des initiatives de paix visant à arrêter immédiatement l'agression et de lever de siège sur tous les ports terrestres, maritimes et aériens, en plus d'aborder le mode de la banque centrale.



La réunion a souligné la nécessité d'assumer la communauté internationale de sa responsabilité envers l'agression saoudienne, qui réfléchit à commettre d'autres crimes contre le Yémen et les Yéménites.



