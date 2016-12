Armée repousse deux tentatives d'avancer vers Sirwah [28/ديسمبر/2016]



MARIB, 28 Déc. (SABA)- L'armée et les comités populaires ont pu repousser mercredi deux tentatives d'avancer vers le district de Sirwah de la province de Marib, a déclaré un responsable militaire à SABA.



Le responsable a ajouté que 15 mercenaires pro-saoudiens ont été tués et d'autres ont été blessées dans les attentats manqués à Sirwah comme ils ont essayé d'avancer vers la zone d'al-Makhdra, dans le nord du district de Sirwah.



Trois véhicules militaires ont été détruits par l'armée et des comités populaires dans les affrontements militaires qui ont eu lieu dans le district, a-t-il dit.



L'armée et les comités populaires ont repoussé une tentative d'avancer des mercenaires vers le mont de Hailan à Serwah, laissant des morts et des blessés parmi eux, a ajouté le responsable.



