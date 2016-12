Le PM salue le rôle national de la tribu yéménite pour faire face à l'agression saoudienne [28/ديسمبر/2016]



SANA'A, 28 Déc. (SABA)- Le Premier ministre Dr. Abdul Aziz bin Habtoor a salué le rôle national de la tribu yéménite pour faire face à l'agression et de soutenir l'armée et les forces populaires dans les fronts de guerre.



Lors de sa rencontre mardi à Sana'a avec un certain nombre de personnalités tribales, sociales et culturelles, Dr. Bin Habtoor a considéré que le rôle de la tribu yéménite est une source de fierté pour le Yémen et ses fils.



Il a exprimé ses remerciements au Conseil de cohésion tribal sur son rôle et sa position contre l'agression.



"Compte tenu des circonstances difficiles actuelles rencontrées par le pays, la tribu a émergé comme un puissant défenseur de la patrie où le rôle des intellectuels vers l'agression a disparu", a déclaré le premier ministre.



Le Premier ministre a exprimé sa confiance que la tribu demande la loi et l'ordre et demeure par elle.



"La convergence entre le tribale et le gouvernement est très important," Dr. bin Habtoor affirmé.



Il a souligné que "l'agression bédouine Saoudo-Emirati-Qatari sur le Yémen sous une couverture occidentale a rompu sur le terrain et au niveau international."



"La tentative de détruire le tissu social avait également échoué et les Yéménites sont devenus plus cohérents et solides face à des régimes de l'agression, a-t-il ajouté.





AS/AS



SABA