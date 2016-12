Le Président du Parlement se réunit avec le représentant de l'OMS au Yémen [28/ديسمبر/2016]





SANA'A, 28 Déc. (SABA)- Le Président du Parlement Yahya Ali al-Raei a rencontré mardi le représentant de l'organisation mondiale de la santé au Yémen (OMS), Ahmed Chadol.



Lors de la réunion, M. al-Raei a écouté une explication détaillée sur les tâches et les activités de l'OMS et le rôle joué par l'organisation dans notre pays.



Selon le responsable de l'OMS, l'Organisation soutient et fournit des services humanitaires médicaux dans le domaine de la santé pour les personnes de besoin dans les centres hospitaliers et sanitaires, qui ont besoin d'aide.



Dans ce contexte, M. Al-Raei a salué le rôle joué par l'OMS dans le domaine médicale afin d'accomplir sa mission dans le secteur de la santé.



Le Président du Parlement a également écouté des difficultés et des défis qui entravent la performance des cadres de l'OMS. A cet égard, il affirmé l'importance de la communication entre le parlement et l'organisation pour discuter de toutes les questions récentes et de renforcer la coopération entre les deux parties.



Il a exprimé sa volonté de surmonter les difficultés et les défis qui se tiennent devant l'organisation pour lui permettre de faire ses objectifs humanitaires, souignant qu'il serait suivi avec les autorités concernées dans le pays pour faciliter ces obstacles.



Pour sa part, M. Ahmed Chadol a souligné l'importance de renforcer les relations entre l'OMS et les pays donneurs afin de mettre en œuvre et de réaliser leurs tâches humanitaires, soulignant l'importance de la coordination avec les pays des donateurs pour fournir à l'organisation ses besoins afin de fournir à ces besoins à les zones touchées au Yémen que le Yémen passe par des moments difficiles en raison de l'agression continue de la coalition saoudienne.





Il a dit que certains médicaments ont été demandées par le ministère de la Santé et ont été importés par l'OMS, mais ils retardent dans certains ports, ainsi, l'OMS demande du Parlement et les autorités concernées pour aider à les faire sortir dans les magasins afin de distribuer les hôpitaux.



AS/AS



SABA