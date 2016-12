Le Ministre des Affaires étrangères rencontre le directeur du PDNU à Sana'a [28/ديسمبر/2016]



SANA'A, 28 Déc. (SABA)- Le Ministre des Affaires étrangères, Hesham Sharaf et le ministre de l'Intérieur, Mohammed Al-Qawsi, ont rencontré mardi à Sana'a avec le Directeur du Programme de développement des Nations Unies, Auke Lootsma.



Lors de la réunion, les ministres ont discuté avec le responsable de l'ONU, des situations humanitaires difficiles rencontrées par le peuple du Yémen.



Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le Conseil politique suprême et le gouvernement de salut national sont venus pour servir le peuple yéménite et de lever ses souffrances ainsi que de normaliser les situations afin de servir le citoyen.



Le ministre a réitéré que le gouvernement suive le chemin de la paix juste et honorer.



Il a renouvelé l'appel du gouvernement d'arrêter l'agression américano-saoudiennes, affirmant que le gouvernement est prête à fournir toutes les installations des organisations humanitaires travaillant au Yémen, ainsi que la création de conditions appropriées pour retourner tous les diplomates et leurs missions de travail au Yémen.



Le responsable de l'ONU a déclaré que toutes les organisations internationales se réjouit positivement à travailler avec le gouvernement afin de servir le peuple yéménite.



