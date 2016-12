Locales اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Prolongation de quatre mois du mandat du Président et vice-président du CPS

SANA'A, 28 Dec. (SABA)-Le Conseil politique suprême(CPS) a approuvé la prolongation de quatre mois du mandat du Président du CPS, Saleh Al-Samad, et du Vice-president du conseil, Gasim Labouzah.



AM



