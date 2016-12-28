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آخر تحديث: الأربعاء، 28 - ديسمبر - 2016 الساعة 12:10:58م
المجلس السياسي الأعلى يقر بالإجماع تمديد أربعة أشهر لرئيس المجلس ونائبه
عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء اجتماعا استثنائيا برئاسة الأخ صالح على الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة وجميع أعضاء المجلس.
الاحتلال الإسرائيلي يكثف حواجزه العسكرية في محافظة الخليل
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، من حواجزها العسكرية على مداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
مصلحة الجمارك تحقق إيرادات إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال
حققت مصلحة الجمارك إيرادات جمركية وعوا ئد أخرى بلغت 10 مليارات و 103 مليون و684 ألف ريال لعدد 25 ألف و590 سيارة، منذ بدء فترة الترسيم منذ منتصف أكتوبر الماضي.
ليفربول يستعيد المركز الثاني بالدوري الإنجليزي لكرة القدم
حول ليفربول تأخره بهدف دون رد أمام ضيفه ستوك سيتي إلى فوز بنتيجة (4 / 1) خلال المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
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العدوان السعودي على اليمن
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Prolongation de quatre mois du mandat du Président et vice-président du CPS
[28/ديسمبر/2016]
SANA'A, 28 Dec. (SABA)-Le Conseil politique suprême(CPS) a approuvé la prolongation de quatre mois du mandat du Président du CPS, Saleh Al-Samad, et du Vice-president du conseil, Gasim Labouzah.
AM
SABA
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