مصلحة الجمارك تحقق إيرادات إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال حققت مصلحة الجمارك إيرادات جمركية وعوا ئد أخرى بلغت 10 مليارات و 103 مليون و684 ألف ريال لعدد 25 ألف و590 سيارة، منذ بدء فترة الترسيم منذ منتصف أكتوبر الماضي.