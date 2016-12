Marib: Deux raids de l'aviation de l'agression saoudienne



MARIB, 28 Dec. (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé deux raids contre le district de Sourwah à Marib.



Selon une source local, l'aviation de l'agression de l'ennemi a lancé deux raids contre les maisons des citoyens au district de Sourwah.



La source a ajouté que les mercenaires de l'agression ont ciblé des maisons et des fermes citoyen aux diverses zones du district de Sourwah utilisant de l'artillerie et des rouquettes.



AM



[28/ديسمبر/2016]SABA