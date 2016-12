L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Bombardement d'un certain nombre de l'ennemi et meurtre de deux soldats saoudiens

JIZAN, 28 Dec. (SABA)-Les unités de l'armée et des comités populaires a tué à Jizan deux soldats saoudiens à Asir, tandis que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a pilonnée des sites de l'ennemi à Jizan.



Une source militaire à Jizan a indiqué à SABA que les unités de tireurs d'élite de l'armée et des comités pulpaires ont tué un soldat saoudien derrière Raqabt Al-Hinjr à Assir, et un soldat au site de Qaim Zabid à Jizan.



La source a souligné que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a bombardé un certain nombre de sites de l'ennemi au nord du site d'Al-Manaq à Jizan.



AM

