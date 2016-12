L'armée échoue l'avance des mercenaires à Shabwa [27/ديسمبر/2016]



SHABWA, 27 Déc. (SABA) – L'armée et les comités populaires ont pu ce mardi échouer l'avance des mercenaires de l'agression vers le district d'Ossailan dans la province de Shabwa faisant des dizaines de morts dans leurs rangs.





Une source militaire a déclaré à SABA que l'avance des mercenaires était de trois axes à l'aide des frappes aériennes saoudiennes, affirmant la mort de 18 mercenaires et la blessure des dizaines dont des leaders.





Auparavant, les avions de chasse avaient mené une série de frappes aériennes contre les districts d'Ossailan et Baihan afin de soutenir l'avancement des mercenaires.







