Continuation des raids brutaux contre un certain nombre de provinces [27/ديسمبر/2016]



SANA'A, 27 Déc. (SABA) – L'aviation de l'agression saoudo-US a continué ses raids brutaux au cours des dernières 24 heures contre un certain nombre de provinces ciblant les citoyens et leurs biens.





D'après la source militaire déclarant à SABA, les chasseurs de guerre avaient mené une série de raids aériens contre le district de Nihm en utilisant des bombes a fragmentation.





Les avions de chasse avaient aussi lancé des frappes aériennes contre les zones d'Arhab, le mont d'Assama'a, le mont d'Dhafar à Bani-Matar dans la province de Sana 'a, la source a-t-elle ajouté.





A Marib, les avions de combat avaient mené quelques raids aériens contre le district de Sirwah, en ciblant une maison d'un citoyen.





Selon le fonctionnaire militaire, l'aviation de l'agression avait lancé une bombe à fragmentation contre le district de Haraz dana la province de Hajja, ajoutant que des frappes aériennes avaient ciblé un certain nombre de district dans la province de Sa 'ada.







ZA





SABA